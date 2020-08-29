"За час роботи на "Беларусь 5" я спілкувався з багатьма гравцями. З кимось я підтримую стосунки досі. Комунікація хороша. Слова підтримки після відходу з державного ТБ я отримав. Люди небайдужі. Це приємно. Але мене дуже засмутило, що в ці дні білоруська футбольна тусовка не об'єднується.

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Хтось – таких мало – висловився, показав позицію. Більшість мовчить, але є і такі, хто підтримує звичне положення речей. Ще б пак: клуби залежать від держбюджетів, контракти в топах пристойні, затребуваність за межами Республіки Білорусь мінімальна. Втім, у схожій ситуації опинилися тисячі працівників державних підприємств, що не завадило їм через зрозумілий страх влаштувати страйк. Співробітники державних ЗМІ масово звільнилися. Багато з них пішли в нікуди.

Кажуть, в мінському Динамо команда розділилася на два табори. А футболісти брестського Динамо підписали додаткові угоди про мовчання на політичні теми. Там за всіх віддувається колишній воротар збірної Василь Хомутовський. Мабуть, найбільш смілива людина від нашого футболу прямо зараз", – розповів Татур в інтерв'ю newbelarus.vision.

Нагадаємо, у складі Динамо Брест виступає одразу три українці: Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

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