Милевский уже утром начал празднование победы Динамо Брест в Лиге чемпионов – мотивирующее видео

Динамо Брест одолело Сараево (2:1) во втором отборочном раунде самого престижного клубного турнира. Присоединились к успеху белорусов и двое экс-игроков сборной Украины Евгений Хачериди и Артем Милевский, которые вышли на поле в стартовом составе.

Лига чемпионов: Ребров выбил Селтик, Динамо узнало всех потенциальных соперников в 3 раунде, Милевский и Ко идут дальше

Последний эмоционально воспринял такое достижение, и уже утром записал для своих фанатов поздравления с победой в Instagram, где бодро улыбался под гимн Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю