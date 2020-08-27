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Милевский уже утром начал празднование победы Динамо Брест в Лиге чемпионов – мотивирующее видео

09:22 - Читати українською
Милевский уже утром начал празднование победы Динамо Брест в Лиге чемпионов – мотивирующее видео
Динамо Брест – Сараево / Фото ФК Динамо

В Бресте праздник – местная команда пробилась в следующий раунд квалификации ЛЧ.

Динамо Брест одолело Сараево (2:1) во втором отборочном раунде самого престижного клубного турнира. Присоединились к успеху белорусов и двое экс-игроков сборной Украины Евгений Хачериди и Артем Милевский, которые вышли на поле в стартовом составе.

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Последний эмоционально воспринял такое достижение, и уже утром записал для своих фанатов поздравления с победой в Instagram, где бодро улыбался под гимн Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

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Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Лига чемпионов Артем Артем Милевский Сараево Сараево Динамо Брест Динамо Брест
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