Милевский и Хачериди получили сложную задачу на сезон – амбициозная цель в Европе

Генеральный директор брестского Динамо Сергей Воробьев рассказал о задачах, которые руководство поставило перед командой.

"О нас много говорят, много пишут. В целом клуб и наши игроки – мы очень амбициозная команда. Мы получили право играть в еврокубках. Задача-минимум – выход в группу одного из турниров.

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Внутри страны – естественно, подтвердить звание чемпиона, завоевать Кубок. В марте мы в очередной раз завоевали Суперкубок. Для этого есть хороший потенциал. Основа команды у нас не менялась. Высокопрофессиональные игроки, хороший тренерский штаб. Думаю, справимся с теми задачами, которые поставили сами себе", – сказал Воробьев в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, в прошлом году брестское Динамо впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси. В текущем сезоне команда уже успела провести два поединка, в которых одержала одну победу и ничью. Сейчас Динамо с 4 пунктами занимает 5 место.

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