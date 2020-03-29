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Российский тренер рассказал об условиях Милевского в Динамо Брест

13:47 103 Читати українською
Российский тренер рассказал об условиях Милевского в Динамо Брест
Артем Милевский (в центре) забивает дебютный гол в сезоне 2020/21 / ФК Динамо Брест

Известный тренер Анатолий Байдачный, имеющий опыт работы в чемпионате Беларуси, поделился мыслями по поводу игры экс-нападающего сборной Украины Артема Милевского.

"Думаю, брестское Динамо еще не показывает хороший футбол. Обыграли Слуцк, у которого есть свои проблемы. В целом, матч был равный. Динамовцам больше повезло. В конце мог забить Слуцк, но мяч попал в штангу. После двух поединков можно рассуждать лишь о том, кто и как подготовился к сезону. И претензии можно предъявлять только тренерам.

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Забил Милевский. Не надоел ли ему еще футбол? Это к Динамо вопрос. У него хорошие условия, возможно, лучшие в команде. Значит, он нужен. Милевский лидер, влияет на команду, на коллектив", – сказал Байдачный в комментарии изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Беларуси Милевский отличился дебютным голом в ворота Слуцка, который, как оказалось, стал победным для его команды.

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Слуцк Слуцк
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