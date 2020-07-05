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Мілевський і ще 9 гравців Динамо Брест захворіли коронавірусом – один із українців перебуває в лікарні

5 липня 23:44 - Читать на русском
Мілевський і ще 9 гравців Динамо Брест захворіли коронавірусом – один із українців перебуває в лікарні
Артем Мілевський / фото: Динамо Б

Загальна кількість заражених коронавірусом людей у брестському Динамо досягла 15 осіб. Серед них – троє українців.

За інформацією білоруського видання Tribuna, футболістів в цьому списку 10 осіб: Лаптєв, Садовський, Вітус, Кривець, Юзепчук, Ігнатович, а також усі троє українських легіонерів – Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

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Зазначається, що три футболісти Динамо перебувають у лікарні – Юзепчук, Ігнатович та Нойок. Додамо, що Мілевський, Вітус і Кривець 3 липня провели повний матч проти Смолевичів. Тест їм був зроблений тільки після гри.

Нагадаємо, Білорусь потерпає від пандемії COVID-19, однак керівництво країни напередодні виборів президента намагається не помічати цієї проблеми. Раніше повідомлялося про те, що тамтешня Федерація футболу відмовила Динамо в перенесенні гри з тими ж Смолевичами. Очікується, що зі Слуцьком у наступному турі зіграє дублюючий склад.

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Теги
Українці за кордоном Головне Світ Білорусь коронавірус Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест
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