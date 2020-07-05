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Милевский отправляется на двухнедельную самоизоляцию

5 июля 10:56 - Читати українською
Милевский отправляется на двухнедельную самоизоляцию
Артем Милевский / ФК Динамо Брест

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский пропустит 14 дней из-за вспышки COVID-19 в Динамо Брест.

"Передаю всем нашим привет! Кто на больничке – от души здоровья! Вы – мужики! Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня +14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020 – темные времена", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Беларусь страдает он пандемии COVID-19, однако руководство страны накануне выборов президента старается не замечать этой проблемы. Недавно в брестском Динамо зафиксировали вспышку коронавируса: сразу двое украинцев – Александр Нойок и Евгений Хачериди – оказалось среди инфицированных (первого даже пришлось госпитализировать). Несмотря на это, брестчане накануне провели календарный поединок 16-го тура против Смолевичей, в котором Милевский заработал пенальти и спас свою команду от позорного поражения.

Динамо Брест с Милевским на последних минутах спасло ничью в матче с аутсайдером чемпионата

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Мир коронавирус Артем Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест
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