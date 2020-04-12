Милевский голом принес Динамо Брест победу в дебютном матче Хачериди в чемпионате Беларуси

Динамо Брест не без проблем одолело Ислочь в 4-м туре чемпионата Беларуси. Артем Милевский забил победный гол. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 4 тур

Динамо Брест – Ислочь – 3:1

Голы: Кики, 45+2, Милевский, 77, Савицкий, 90+4 (пен) – Комаровский, 39

Поединок Динамо Брест – Ислочь стартовал в 19:00. Несмотря на вспышку коронавируса, который активно распространяется и в Беларуси, матч проходил в присутствии болельщиков. В старте хозяев вышли Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Для последнего этот матч стал дебютным в чемпионате Беларуси. На момент начала поединка Ислочь находилась выше действующих чемпионов, набрав 6 очков против 4-х у динамовцев.

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Уже на 1-й минуте Милевский эффектно развернулся в центре поля и разогнал быструю атаку, которая, впрочем, не завершилась ударом по воротам. Гости ответили голом, который был справедливо отменен из-за офсайда. Динамо добавило в активности и создало несколько полумоментов, однако хозяевам постоянно чего-то не хватало – то последнего паса, то завершающего удара. На 12-й минуте Динамо заработало право на штрафной – Нойок метров с 20-ти пробил в дальнюю штангу!

Опять защитники Динамо привезли момент на собственные ворота – голкипер эффектным сейвом спас команду. Нойок снова попытал счастья дальним ударом, однако на этот раз не так удачно, мяч пролетел мимо рамки. После этого игра успокоилась – казалось, что первый тайм так и завершится нулями, но неожиданно Ислочь забила.

На 39-й минуте после вбрасывания аута Комаровский поймал отскок и блестящим ударом с линии штрафной поразил верхний угол ворот Динамо. Впрочем, хозяева отыгрались еще до перерыва. Уже в компенсированное время Милевский заработал право на штрафной с линии штрафной. Савицкий пробил в перекладину, но Габи Кики был первым на добивании и головой отправил мяч в пустые ворота. 1:1 после первого тайма.

Другая половина игры началась абсолютно без моментов. Лишь в середине тайма оживил ситуацию Милевский, который снова заработал штрафной из хорошей позиции. Удар Кисляка – голкипер потянул мяч из нижнего угла! Неплохие моменты имели Нойок и Лаптев, но их попытки завершались лишь угловыми. Невероятный шанс был у динамовцев на 75-й минуте – Нойок подал угловой, Кисляк пробил в перекладину, а Кики на добивании не попал в ворота с убойной позиции.

В конце концов, через 2 минуты хозяева все же забили. Артем Милевский буквально внес мяч в ворота после очередного стандарта и сейва голкипера. Динамо все же дожало соперника, а экс-форвард сборной Украины забил свой 2-й гол в сезоне. Второй мяч 35-летнего Милевского и второй победный. На последних секундах игры Савицкий с пенальти установил окончательный счет. 3:1.

Благодаря тяжелой победе Динамо Брест набрало 7 очков и поднялось на 3 место. Отставание Милевского и Ко от лидеров составляет лишь 2 пункта. Ислочь на 8 позиции с 6 баллами.

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