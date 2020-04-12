Шахтер Солигорск снова без победы – команда Вернидуба не смогла обыграть аутсайдера

Солигорский Шахтер на выезде не обыграл Смолевичи в рамках 4-го тура чемпионата Беларуси.

Беларусь. Высшая лига, 4 тур

Смолевичи – Шахтер С – 0:0

Накануне отчетного матча Смолевичи находились на дне турнирной таблицы, имея лишь одно очко в активе (столько же у Белшины). Результаты Шахтера в стартовых турах тоже далеки от идеальных, поэтому гости рассчитывали набрать три очка.

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Первый тайм прошел в обоюдной борьбе, команда Юрия Вернидуба владела незначительным преимуществом по владению мячом и ударам, но до перерыва счет остался неоткрытым. Во второй половине "горняки" чаще начали добираться до ворот соперника, но голкипер Смолевичей действовал надежно.

Не получилось и хотя бы чего-то похожего на штурм на последних минутах. Из интересного можно вспомнить лишь стычку Алибекова с Ивановичем. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. Смолевичи с 2 очками предпоследние. Шахтер набрал 5 пунктов и находится на 11-й строчке. В первых пяти матчах в Беларуси (включая Кубок) Юрий Вернидуб сумел выиграть лишь раз. Безвыигрышная серия солигорской команды насчитывает уже три поединка.

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