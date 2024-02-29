Накануне Милевский анонсировал свое большое интервью. Чтобы подогреть публику, Артем опубликовал часть текста, где он раскритиковал Александра Алиева. Конечно, что последний не оставил такой поступок без ответа.

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"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует.

Очень много людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передовую, говорят мне, что если они этого п******а увидят, это про Милевского, они просто разобьют ему морду. Я просил сделать все возможное, чтобы этого не делали", – сказал Алиев во время эфира в своем Instagram.

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