Напередодні Мілевський анонсував своє велике інтерв'ю. Щоб підігріти публіку, Артем опублікував частину тексту, де він розкритикував Олександра Алієва. Звісно, що останній не залишив такий вчинок без відповіді.

"Це дуже дурний вчинок Алієва": Мілевський розсердився на друга, який публічно розповів про кому екс-форварда Динамо

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає – я скрізь його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує.

Дуже багато людей, моїх близьких, з ким я служу, їжджу на передову, кажуть мені, що якщо вони цього п******а побачать, це про Мілевського, вони просто розіб'ють йому харю. Я просив зробити все можливе, щоб цього не робили", – сказав Алієв під час ефіру в своєму Instagram.

Невічно молоді і вічно п'яні – легенди, яких переміг алкоголь