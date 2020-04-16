Милевский – самый креативный игрок чемпионата Беларуси после четырех туров

Форвард брестского Динамо Артем Милевский демонстрирует высокий уровень игры даже в 35 лет.

Украинский легионер в первых четырех турах создал больше всех моментов среди игроков чемпионата Беларуси, передает Tribuna.by.

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Милевский в среднем создает 2,8 голевых момента за матч. Ближайшие преследователи форварда Динамо Б дотягивают только до двух – Дмитрий Комаровский (Ислочь), Данило (Динамо Мн) и Элис Бакай, который также выступает в составе действующих чемпионов Беларуси.

Отметим, что партнеры часто теряют возможности, созданные Милевским, поэтому у ветерана пока нет ни одного ассиста. Зато сам украинец успел отметиться двумя мячами.

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