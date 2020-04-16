Легионер Динамо Брест: Милевский говорит, что он мой папа, это ужасно – черный сын и белый папа

Защитник брестского Динамо Габи Кики не перестает удивлять рассказами о своих отношениях с Артемом Милевским.

Украинский форвард даже готов "породниться" с 25-летним камерунцем.

Милевский во второй раз за 4 тура вошел в команду недели чемпионата Беларуси

Кики в Instagram опубликовал фотографию, на которой вместе с Милевским празднует гол в ворота Ислочи. "Он говорит, что он мой папа, это ужасно – черный сын и белый папа", – написал африканец под фотографией.

Добавим, что именно Кики и Милевский являются лучшими бомбардирами Динамо Брест после четырех туров – у обоих по два гола.

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