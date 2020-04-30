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Вернидуб едва не выбил Милевского и Ко из Кубка Беларуси в видеообзоре матча Шахтер Солигорск – Динамо Брест

08:32 10 Читати українською
Вернидуб едва не выбил Милевского и Ко из Кубка Беларуси в видеообзоре матча Шахтер Солигорск – Динамо Брест
Шахтер С – Динамо Бр – 4:2 / Фото из открытых источников

В ответном матче Динамо Брест на выезде уступил солигорскому Шахтеру (2:4). Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Кубок Беларуси, 1/2 финала (ответный матч)

Шахтер Солигорск – Динамо Брест – 4:2 (по сумме двух матчей – 4:4)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 66 (пен), Подстрелов, 74 – Савицкий, 19, Гордейчук, 38

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Гости еще до перерыва забили дважды, сделав счет по сумме двух матчей 4:0. Сергей Ковальчук решил, что дело сделано и в начале второго тайма дал отдохнуть единственному украинцу в составе чемпиона Беларуси – Артему Милевскому.

Именно после замены команду Юрия Вернидуба "прорвало" – в течение 16 минут (!!!) ей удалось почти невозможное: солигорцы забили четыре гола. Только доли везения не хватило им, чтобы сотворить сенсацию и выбить Динамо из Кубка.

Финал турнира запланирован на 24 мая – там команда Милевского и Ко встретится с победителем пары БАТЭ – Славия.

Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены Милевского

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Сергей Ковальчук Сергей Ковальчук Мир Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест
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