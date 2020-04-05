Милевский – о футболе в условиях пандемии: В белорусских магазинах полно гречки, но на трибунах лишь 50 фанов

Форвард Динамо Брест Артем Милевский оценивает ситуацию в Беларуси тревожно, но не считает ее критической.

"Только мы одни играем в футбол во всем мире. Мы шутим и обсуждаем. Переживаем, обсуждаем на базе, если кто чихнул. Всей команде очень странно, что мы продолжаем играть.

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Сейчас только по 50 болельщиков на матчи ходит. А раньше 10 тысяч было. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. И решение принимать не нам. Во вторник будет заседание министров и президента, должны принять какое-то решение.

Я придерживаюсь мер безопасности: мою руки, не катаюсь по городу. У нас рестораны работают, но людей на улицах немного. На прилавках много продуктов, полно гречки. Я ходил неделю назад в супермаркет, все нормально", – сказал Милевский в эфире программы Великий футбол.

Напомним, белорусский чемпионат – единственный турнир, который продолжает свою работу на территории Европы.

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