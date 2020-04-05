Сенсационный лидер и драматичная победа популярного Слуцка: чемпионат Беларуси, 3-й тур, воскресенье

Состоялись заключительные матчи 3 тура первенства Беларуси – единственной страны Европы, где все еще играют в футбол.
Чемпионат Беларуси, 3 тур
Энергетик-БГУ – ФК Минск – 2:0
Голы: Носко, 21, Якшибаев, 90+2
Удаление: Мусаганян, 70 (Энергетик-БГУ)
Смолевичи – Витебск – 0:1
Гол: Клопоцкий, 25
Удаление: Чалов, 55 (Витебск)
Ислочь – Слуцк – 2:3
Голы: Макас, 48, 58 – Коанда, 16, Семенов, 61, Гафар, 75 (пен)
Удаление: Бураев, 87 (Слуцк)
Энергетик-БГУ обыграл Минск и после 3-х туров стал единоличным лидером чемпионата – единственная команда, которая выиграла все 3 матча. Хозяева открыли счет в первом тайме, а во второй половине игры остались в меньшинстве. Впрочем, на последних секундах игры гол Якшибаева снял все вопросы. В составе гостей сыграли украинцы Васильев, Насибулин и Чаговец. Минск на 3-й позиции – 6 очков.
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Витебск на выезде минимально одолел Смолевичи. Единственный гол был забит еще до перерыва, а хозяева не сумели отыграться даже несмотря на игру в большинстве почти весь второй тайм. Хавбек Витебска Максим Каленчук отыграл весь поединок, а его команда поднялась на 4 место.
Самым результативным матчем дня стала встреча Ислочь – Слуцк. Гости, за которых отбегал Сергей Чеботаев, в драматичном поединке победили 3:2, хотя доигрывали в меньшинстве.
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