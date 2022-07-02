Опытный голкипер Антонио Миранте еще один сезон проведет в Милане.

"Россонери" решили активировать опцию продления контракта с 38-летним футболистом еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Присутствие Миранте в команде нужно Милану, чтобы выполнить правила заявки на сезон в Серии А. Каждый клуб должен иметь в команде по меньшей мере 4 собственных воспитанника и еще 4 футболиста, прошедших другие итальянские академии. Антонио начинал в Ювентусе.

Напомним, Миранте перебрался в Милан посреди прошлого сезона из-за травмы Майка Меньяна, однако так и не получил шанс хотя бы дебютировать в команде Стефано Пиоли.

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