Милан пытается сохранить игроков, которые были важной частью чемпионского похода.

"Россонери" на своем официальном сайте объявили о полноценном выкупе Алессандро Флоренци у Ромы. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.

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Прошлый сезон Флоренци провел за Милан в аренде. Защитник отыграл 30 матчей, в которых оформил 2 гола. Рома согласилась на смехотворную компенсацию за 31-летнего чемпиона Европы – всего 2,5 млн евро.

Добавим, что защита чемпионского титула для Милана начнется 13 августа с домашнего матча против Удинезе.

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