Мілану довелося продовжити співпрацю з ветераном, який не зіграв жодної хвилини у чемпіонському сезоні
Досвідчений голкіпер Антоніо Міранте ще один сезон проведе у Мілані.
"Россонері" вирішили активувати опцію продовження контракту з 38-річним футболістом ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Наявність Міранте в команді потрібна Мілану, щоб виконати правила заявки на сезон у Серії А. Кожен клуб повинен мати у команді щонайменше 4 власних вихованці та ще 4 футболісти, які пройшли інші італійські академії. Антоніо починав у Ювентусі.
Нагадаємо, Міранте перебрався у Мілан посеред минулого сезону через травму Майка Меньяна, однак так і не отримав шанс бодай дебютувати у команді Стефано Піолі.
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