Итальянский клуб активно готовится к сезону 2023/24. Милан долгое время вел переговоры с Вильярреалом по трансферу Самюэля Чуквуэзе. Как информирует Маттео Моретто, клубам удалось прийти к согласию.

Милан отпустил защитника в Вильярреал – он стал жертвой трансфера Чуквуэзе

Милан заплатит Вильярреалу за 24-летнего нигерийца 20 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы в размере 8 млн. Чуквуезе подпишет контракт с итальянцами на пять сезонов – до 2028 года. Вингер будет получать зарплату в Милане в размере 4 миллионов евро за сезон. Нигериец уже прилетел в Италию для прохождения медосмотра.

Сэмюэль Чуквуэзе выступает за Вильярреал с 2018 года. Всего он провел за испанскую команду 207 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 31 ассист. Вместе с "желтой субмариной" вингер одерживал победу в Лиге Европы в сезоне 2020/21.

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