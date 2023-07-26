Італійський клуб активно готується до сезону 2023/24. Мілан тривалий час вів перемовини з Вільяреалом щодо трансферу Самюеля Чуквуезе. Як інформує Маттео Моретто, клубам вдалося дійти згоди.

Мілан відпустив захисника у Вільяреал – він став жертвою трансферу Чуквуезе

Мілан заплатить Вільяреалу за 24-річного нігерійця 20 мільйонів євро, а також передбачані бонуси у розмірі 8 млн. Чуквуезе підпише контракт з італійцями на п'ять сезонів – до 2028 року. Вінгер буде отримувати зарплатню в Мілані у розмірі 4 мільйонів євро за сезон. Нігерієць вже прилетів в Італію для проходження медогляду.

Семюель Чуквуезе виступає за Вільяреал з 2018 року. Загалом він провів за іспанську команду 207 матчів, в яких забив 37 голів та віддав 31 асист. Разом з "жовтою субмариною" вінгер здобував перемогу в Лізі Європи в сезоні 2020/21.

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