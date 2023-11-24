Милан решил добавить 15-летнего форварда в заявку на поединок 13-го тура Серии А против Фиорентины, сообщает Фабрицио Романо. Клуб уже получил разрешение от Федерации футбола Италии.

Чемпион Европы из Милана признался, что нарушал закон об азартных играх – есть шанс избежать наказания

"Россонери" не могут рассчитывать в этом поединке на травмированных Рафаэля Леау и Ноа Окафора, а также на дисквалифицированного Оливье Жиру.

Отметим, что Камарда имеет удивительную статистику - он забил 483 гола только в 86 играх до того, как ему исполнилось 13 лет, что составляет в среднем 5,6 гола за игру. Недавно Франческо Камарда дебютировал в Юношеской лиге УЕФА в составе "россонери" против Ньюкасла (4:0). В матче против английской команды он забил два мяча и оформил один ассист.

В общем, Франческо в текущем сезоне сыграл в 13 матчах за Милан U-19, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

Тренер-сенсация, лидер Анчелотти и команда новых звезд: как Милан возвращался на вершину европейского футбола