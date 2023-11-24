Мілан вирішив додати 15-річного форварда до заявки на поєдинок 13-го туру Серії А проти Фіорентини, повідомляє Фабріціо Романо. Клуб вже отримав дозвіл від Федерації футболу Італії.

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"Россонері" не можуть розраховувати у цьому поєдинку на травмованих Рафаеля Леау та Ноа Окафора, а також на дискваліфікованого Олів'є Жиру.

Зазначимо, що Камарда має дивовижну статистику – він забив 483 голи лише у 86 іграх до того, як йому виповнилося 13 років, що становить в середньому 5,6 гола за гру. Нещодавно Франческо Камарда дебютував у Юнацькій лізі УЄФА у складі "россонері" проти Ньюкасла (4:0). В матчі проти англійської команди він забив два м'ячі та оформив один асист.

Загалом, Франческо у поточному сезоні зіграв у 13 матчах за Мілан U-19, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

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