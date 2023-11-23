До прихода Сильвио Берлускони в Милан клуб переживал далеко не самые лучшие времена. Одиозный президент сумел не только привести команду в чувство, но и вернуть ее на вершину европейской славы.

В истории Милана хватает историй как о невероятных взлетах, так и о болезненных падениях. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о стремительном возвращении "россонери" на европейский пьедестал, ставшем началом целой эпохи.

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Скромный тренер, ставший сенсацией

Когда перед сезоном 1987/88 Сильвио Берлускони пригласил на тренерский мостик наставника тогдашнего середняка Серии В Пармы – Арриго Сакки, итальянская футбольная общественность иронически улыбнулась. Громкие заявления об амбициях команды после этого назначения выглядели несколько шутливо. Но Сильвио сумел рассмотреть то, чего не увидели другие – особый стиль тренера, пропагандировавшего футбол нового времени.

Говорят, что хороший тренер должен быть в прошлом футболистом, но для того, чтобы стать классным жокеем, совсем не обязательно быть конем, – коротко бросал Сакки на язвительные замечания об отсутствии игровой карьеры.

Специально под нового специалиста Сильвио пригласил в команду Марко ван Бастена и Рууда Гуллита, которые должны были делать погоду в атаке. В центре поля Берлускони подписал Карло Анчелотти, который стал одной из наиболее важных фигур команды. Сзади все цементировали Тасотти, Барези, Костакурта и молодой Мальдини, доставшиеся Арриго по наследству. Сакки закрыл рот скептикам с первой попытки: после 9-летнего "скитания" Скудетто вернулся на Сан-Сиро. Милан в течение сезона проиграл всего 2 матча и пропустил 14 голов. Стиль Сакки не только сводил с ума фанатов "россонери", но и дал результат и вернул команду в битву сильнейших клубов Европы.

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Восхождение на европейскую вершину

Кубок европейских чемпионов 1988/89 стартовал для Милана с легкой прогулки с болгарской Витошей – 7:2 по итогам двух матчей. С подопечными Сакки, к составу которых присоединился Франк Райкаард, это противостояние чуть не сыграло злую шутку, ведь уже в следующем раунде "россонери" получили громкую оплеуху от Црвены Звезды. Оба матча закончились ничьей 1:1, поэтому судьбу путевки в четвертьфинал решала серия пенальти. К счастью для Арриго, соперник перегорел перед заполненными до отказа трибунами стадиона имени Райко Митича и дважды промахнулся с точки.

Холодный душ немного привел Милан в чувство, но дальнейшее продвижение турниром было далеко не из легких. Вердер дал настоящий бой на Везерштадионе, завоевав нулевую ничью, да и на Сан-Сиро все решил лишь гол ван Бастена. Милан тяжело пробивается в полуфинал, но все обещает быть еще сложнее.

Сакки все же добился успеха, ведь умел удивлять и реагировать на перемены. С Сантьяго Бернабеу Милан привез голевую ничью, забил тот же ван Бастен. А на Сан-Сиро "россонери" поиздевались над Реалом так, что все вопросы о сильнейшей команде Европы просто исчезли. В воротах мадридцев свой автограф оставили Анчелотти, Гуллит, Райкард, Ван Бастен, Донадони. 5:0 – такое деклассирование происходит с Реалом далеко не каждый год. Этот матч стал триумфом одной из главных идей, пропагандируемых Арриго.

Самая глупость, которую может сказать тренер: "Сейчас хватит думать о том, чтобы играть красиво, подумаем о том, чтобы выигрывать".

"Гуллит – эмблема нашей игры, а ван Бастен обладает мягкостью бразильца", – хвалил Сакки новичков, прибывших в Милан вместе с ним. Они отблагодарили его за комплименты и веру сполна, оформив по дублю в финале Кубка чемпионов против Стяуа. Румыны не смогли даже забить гол престижа, поэтому успех Милана был безоговорочным. Всего за два года Арриго смог превратить кризисного гранда в команду, бегающую с "ушастым" кубком по Камп Ноу.

"Выиграть Кубок чемпионов – это все равно, что выиграть 32 Скудетто", – радовался Арриго, смакуя победу и радуясь верности идеям, которые потом будут копировать Клопп и Гвардиола.