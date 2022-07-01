"Россонери" готовы дальше развиваться со специалистами, приведшими команду к чемпионству в прошлом сезоне.

Милан продлил контракты с техническим директором Паоло Мальдини и спортивным директором Фредериком Массарой, сообщает Corriere della Sera. Специалисты подписали новые соглашения на два года буквально за 100 минут до истечения срока предыдущих.

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"Мы оставили это на последний момент, но все успели. Теперь готовы планировать будущее, где будет больше триумфов. Милан потерял немного времени, однако все хорошо, мы наверстаем упущенное. Я очень счастлив", – сказал журналистам Мальдини.

По информации прессы, Мальдини и Массара пытались выторговать себе больше полномочий для принятия ключевых решений в клубе. Именно этот тандем грамотной работой привел Милан к чемпионству в прошлом сезоне и вернул команду в ЛЧ.

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