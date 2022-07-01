Мілан намагається зберегти гравців, які були важливою частиною чемпіонської ходи.

"Россонері" на своєму офіційному сайті оголосили про повноцінний викуп Алессандро Флоренці у Роми. Контракт захисника розрахований до літа 2025 року.

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Минулий сезон Флоренці провів за Мілан у оренді. Захисник відіграв 30 матчів, в яких оформив 2 голи. Рома погодилася на сміховинну компенсацію за 31-річного чемпіона Європи – всього 2,5 млн євро.

Додамо, що захист чемпіонського титулу для Мілана розпочнеться 13 серпня з домашнього матчу проти Удінезе.

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