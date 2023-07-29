Милан за 18 млн евро покупает игрока сборной США – у него есть итальянский паспорт
Милан близок к приобретению полузащитника Валенсии Юнуса Мусы.
Хавбек Валенсии и сборной США Юнус Муса в ближайшие дни станет игроком Милана, информирует Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, клубы близки к официальному соглашению: "россонери" заплатят 18 млн евро + бонусы.
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Сам Муса тренируется отдельно от своей нынешней команды и требует скорейшего оформления трансфера. Юнусу 20 лет, и прошедший сезон стал для него уже третьим в испанской Ла Лиге. Он сыграл за Валенсию 108 матчей и забил 5 мячей.
Несмотря на то, что он американец, у Мусы есть также итальянский паспорт.
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