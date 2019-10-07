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Мілан обере нового наставника серед двох екс-тренерів Інтера, – італійські ЗМІ

13:32 1237 Читать на русском
Мілан обере нового наставника серед двох екс-тренерів Інтера, – італійські ЗМІ
Стефано Піолі / Viola News

Керівництво італійського Мілана розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Марко Джампаоло навіть попри вольову перемогу "россонері" над Дженоа (2:1) у 8-му турі Серії А.

У списку претендентів на посаду нового тренера Мілана фігурують імена Стефано Піолі та Лучано Спаллетті, повідомляє Football Italia. Саме з цих двох фахівців керівництво "червоно-чорних" обере заміну для Джампаоло.

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Зазначається, що нинішній наставник Мілана Марко Джампаоло навряд чи зможе зберегти свою посаду, оскільки методами його роботи незадоволені декілька гравців основного складу. Керівництво клубу також покладало значно більші очікування на 52-річного фахівця, переманюючи його з Сампдорії перед початком сезону.

Нагадаємо, 53-річний Стефано Піолі працював з міланським Інтером у сезоні 2016/2017, а останнім місцем його роботи була Фіорентина. Щодо Спаллетті, то 60-річний тренер покинув Інтер після завершення минулого сезону.

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Теги
Італія Мілан Мілан Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Стефано Піолі Стефано Піолі
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