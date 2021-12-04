Тяжелая травма Симона Кьяера вынудила руководство итальянского Милана начать поиски нового центрбека. На радары "россонери" снова попал защитник Барселоны Самюэль Умтити.

Чемпион мира может переехать в Серию А, утверждает Sport.es.

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Умтити стал для "россонери" вариантом усиления редутов. Центр обороны Милана понес серьезную утрату – Симон Кьяер перенес операцию и вылетел на полгода. Глубокий резервист Барсы, которым миланцы интересовались летом, попал в шорт-лист претендентов на переезд в команду Пиоли.

К слову, в нынешнем сезоне Самюэль Умтити еще не провел на поле ни минуты.

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