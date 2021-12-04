Защитник бельгийского Генка Джон Лукуми попал в сферу интересов итальянского Милана. Переход может совершиться уже в зимнее трансферное окно.

"Россонери" изучают вариант с подписанием центрбека, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Милан остался без одного из лидеров до конца сезона

Милан стремится усилить центр обороны. Лукуми, контракт которого с Генком действует до лета 2023-го – один из кандидатов. Колумбиец проводит уже четвертый сезон в Европе после переезда из родного Депортиво Кали. На Сан-Сиро он может заменить Симона Кьяера, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца сезона.

Отметим, что в кампании 2021/22 Джон Лукуми провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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