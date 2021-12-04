Важка травма Сімона К'яера примусила керівництво італійського Мілана розпочати пошуки нового центрбека. На радари "россонері" знову потрапив оборонець Барселони Самюель Умтіті.

Чемпіон світу може переїхати до Серії А, стверджує Sport.es.

Мілан підшукав заміну К'яеру в Бельгії – травмований лідер вилетів до кінця сезону

Умтіті став для "россонері" варіантом підсилення редутів. Центр оборони Мілана зазнав серйозної втрати – Сімон К'яер переніс операцію і вилетів на півроку. Глибокий резервіст Барси, яким міланці цікавилися влітку, наразі потрапив у шорт-лист претендентів на переїзд до команди Піолі.

До слова, в нинішньому сезоні Самюель Умтіті не провів на полі ще жодної хвилини.

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