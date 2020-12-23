Матч и онлайн-трансляция Болонья – Аталанта стартовал в 21:45 по Киеву. После неубедительного старта сезона бергамаски наконец-то набрали форму. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 7 очков в последних 3-х матчах, не выиграв лишь у Ювентуса. Несколько дней назад Малиновский и Ко разбили Рому со счетом 4:1 и на момент начала игры разместились на 7-й строчке турнирной таблицы. А вот Болонья, наоборот, попала в неудачную полосу – только 2 пункта в последних 4-х поединках и 14 место после 14 матчей.

Руслан Малиновский впервые за последние 5 матчей не вышел в стартовом составе Аталанты. Украинец начал игру в запасе. Всего в текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 10 поединков в Серии А, отметившись голом и двумя ассистами. А вот опальный капитан "Богини" Алехандро Гомес на поле тоже не вышел – Гасперини не взял аргентинца на игру. Зато с первых минут появился Йосип Иличич.

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Именно словенец стал главным действующим лицом стартового отрезка игры. Сначала да Кошта отбил мяч после опасного прострела/удара Йосипа, а на 21-й минуте Иличич совершил роскошный проход в штрафную и был сбит. Пенальти реализовал Луис Муриэль, который развел мяч и голкипера по разным углам. Буквально тут же колумбиец оформил дубль. Форвард подхватил мяч после неудачного выноса, пробросил мимо двух оппонентов и поразил дальний угол. Очень легко. 0:2 уже на 23-й минуте.

Еще в первом тайме бергамаски могли снимать все вопросы относительно победителя. Иличич пробил чуть выше, а Госенс должен был хоронить Болонью – мяч немного разминулся с перекладиной. Аталанта полностью превосходила команду Михайловича, но забила лишь дважды.

На второй тайм Гасперини выпустил Миранчука вместо Иличича, после чего гости начали действовать в атаке значительно инертнее. Именно Болонья создала первый хороший момент во второй 45-минутке, но удар Барроу с линии штрафной был неточным. Позже уже Голлини вступил в игру после дальнего выстрела в нижний угол.

Наконец, на 73-й минуте не спас и кипер. Тамеясу вышел один на один с Голлини и перебросил его, сократив отставание Болоньи. Команда Михайловича пошла вперед и могла забивать – Госенс ​​спас после удара Орсолини. Правда, взятие ворот отложилось на считанные секунды. Розыгрыш углового точным ударом завершил Пас – 2:2!

Гасперини тут же бросил в бой Малиновского, но украинец за отведенные ему несколько минут ничего особенного сделать не успел. Аталанта сама отдала, по сути, выигрышный матч – "богиня" откровенно рано бросила играть, за что и поплатилась. Бергамаски упустили возможность догнать Ювентус и остались на 7 месте с 22 очками. Болонья находится на 13 позиции – 15 пунктов. Следующий поединок Аталанта проведет уже в 2021 году – 3 января соперником Малиновского и Ко станет Сассуоло.

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