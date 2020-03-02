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Милан уволил Бобана, – Sky Sport Italia

2 марта 23:46 52 Читати українською
Милан уволил Бобана, – Sky Sport Italia
Звонимир Бобан / Фото Alamy

Похоже, директор Милана по футбольным вопросам Звонимир Бобан даже год не продержался на своем посту.

Генеральный директор Милана Иван Газидис решил прекратить сотрудничество со Звонимиром Бобаном, сообщает Sky Sport Italia.

Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера

Также, в шаге от увольнения находится спортивный директор клуба Паоло Мальдини. Легендарные экс-игроки итальянского гранда "побили горшки" с Газидисом после того, как последний вел тайные переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером клуба.

После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.

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Теги
Милан Милан Италия Паоло Мальдини Звонимир Бобан Иван Газидис
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