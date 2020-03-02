Мілан звільнив Бобана, – Sky Sport Italia

Схоже, директор Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан навіть рік не протримався на своїй посаді.

Генеральний директор Мілана Іван Газідіс вирішив припинити співпрацю із Звоніміром Бобаном, повідомляє Sky Sport Italia.

Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера

Також, за крок до звільнення перебуває спортивний директор клубу Паоло Мальдіні. Легендарні екс-гравці італійського гранда "побили горщики" з Газідісом після того, як останній вів таємні перемовини з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером клубу.

Після 25-ти турів Серії А Мілан під керівництвом Стефано Піолі перебуває на 7-й сходинці.

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