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Мілан звільнив Бобана, – Sky Sport Italia

2 березня 23:46 237 Читать на русском
Мілан звільнив Бобана, – Sky Sport Italia
Звонімір Бобан / Фото Alamy

Схоже, директор Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан навіть рік не протримався на своїй посаді.

Генеральний директор Мілана Іван Газідіс вирішив припинити співпрацю із Звоніміром Бобаном, повідомляє Sky Sport Italia.

Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера

Також, за крок до звільнення перебуває спортивний директор клубу Паоло Мальдіні. Легендарні екс-гравці італійського гранда "побили горщики" з Газідісом після того, як останній вів таємні перемовини з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером клубу.

Після 25-ти турів Серії А Мілан під керівництвом Стефано Піолі перебуває на 7-й сходинці.

Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

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Теги
Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні Звонімір Бобан Іван Газідіс
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