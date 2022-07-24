Брюгге пытается вытащить из Милана как можно больше денег за Шарля Де Кетеларе и может не согласиться с предложением итальянцев.

Милан не сдается в борьбе за Шарля Де Кетеларе. Согласно информации Sport Mediaset, руководство "россонери" после долгих переговоров решило увеличить предложение.

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Брюгге хотел продать Де Кетеларе за 37 миллионов в Лидс Юнайтед, однако переговоры сорвались из-за желания игрока перейти в Милан. Тем не менее, бельгийцы продолжают требовать за Шарля не менее 35 миллионов евро, не считая бонусов. Итальянцы, в свою очередь, настаивали на сумме в 30 млн плюс 2 млн в виде бонусов.

Милан стоял на своём до конца недели, но позиция Брюгге осталась непоколебимой. Между тем Де Кетеларе остаётся главной трансферной целью чемпионов Италии, а кроме того на клуб давит отсутствие новичков (за исключением Дивока Ориджи). В таких условиях "россонери" решились улучшить предложение по Шарлю. Теперь ломбардийцы готовы заплатить до 33 миллионов евро, включая бонусы, а также гарантировать 10 процентов от последующей продажи полузащитника.

Сам Де Кетеларе грезит Миланом. Джанлука Ди Марцио даже заявил, что мать Шарля уже подыскивает дом в городе, однако руководство Брюгге уверяет, что ситуация по трансферу остаётся тяжелой. При этом футболиста не внесли в заявку на первый тур чемпионата Бельгии.

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