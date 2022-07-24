Все стороны заинтересованы в том, чтобы Ромелу Лукаку остался в Италии.

Согласно информации The Telegraph, Челси не желает возвращения Ромелу Лукаку, которого на сезон арендовал Интер. Лондонцы согласятся на ещё одну годичную аренду в миланский клуб, если бельгиец успешно себя проявит.

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Руководство "пенсионеров" уже предложило Лукаку остаться в Интере на тех же условиях, что были согласованы этим летом. Если "нерадзурри" согласятся, то Челси получит ещё около 8,2 млн евро за аренду форварда. При этом в обоих клубах выражают надежду, что через два года у Интера будет финансовая возможность выкупить форварда.

Аренда позволяет Челси экономить на зарплате игрока, получающего почти 382 тысяч евро в неделю. Минувшим летом лондонцы заплатили Интеру за Лукаку 113 млн евро.

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