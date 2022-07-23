"Орлята" снова усилятся 26-летним украинцем. Il Secolo XIX утверждает, что переход уже согласован. Скорее всего, он состоится в понедельник на следующей неделе.

Коваленко стремится остаться в Серии А – Аталанта уже определилась с судьбой украинца

Специя арендует Виктора на один сезон, сделка будет содержать опцию выкупа за два миллиона евро с выплатой в течение двух лет. Пункт активируется, если Коваленко сыграет не менее 65% времени в итальянском чемпионате кампании 2022/23.

Напомним, прошлый сезон украинец провел тоже за Специю на правах аренды из "богини": 27 матчей, один гол и четыре ассиста. Соглашение с Аталантой действует еще 3 года.

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