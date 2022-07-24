Брюгге намагається витягнути з Мілана якомога найбільше коштів за Шарля Де Кетеларе й може не погодитись на пропозицію італійців.

Мілан не здається у боротьбі за Шарля Де Кетеларе. Згідно з інформацією Sport Mediaset, керівництво "россонері" після довгих перемовин вирішило збільшити пропозицію.

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Брюгге хотів продати Де Кетеларе за 37 мільйонів у Лідс Юнайтед, однак перемовини зірвалися через бажання гравця перейти в Мілан. Тим не менш, бельгійці продовжують вимагати за Шарля не менше 35 мільйонів євро, не враховуючи бонусів. Італійці, своєю чергою, наполягали на сумі в 30 млн плюс 2 млн у вигляді бонусів.

Мілан стояв на своєму до кінця тижня, але позиція Брюгге залишилась непохитною. Між тим, Де Кетеларе залишається головною трансферною ціллю чемпіонів Італії, а крім того на клуб тисне відсутність новачків (за виключенням Дівока Оріджі). В таких умовах "россонері" наважились покращити пропозицію за Шарля. Тепер ломбардійці готові заплатити до 33 мільйонів євро, включно з бонусами, а також гарантувати 10 відсотків від наступного продажу півзахисника.

Сам Де Кетеларе марить Міланом. Джанлука Ді Марціо навіть заявив, що матір Шарля вже підшукує домівку в місті, однак керівництво Брюгге запевняє, що ситуація по трансферу залишається важкою. При цьому футболіста не внесли у заявку на перший тур чемпіонату Бельгії.

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