Челси работает на перспективу на трансферном рынке и уже нашел вариант омоложения состава.

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард в поисках потенциальной замены Тиагу Силве обратил внимание на защитника Страсбура Мохаммеда Симакана.

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По информации Le 10 Sport, французы готовы отпустить своего игрока за 13,5 млн фунтов стерлингов. Однако, Челси должен выдержать конкуренцию со стороны Ниццы и Милана. Отметим, что Симакан провел 17 матчей в текущем сезоне за Страсбур, записав в свой актив гол и ассист.

Напомним, 36-летний Тиагу Силва перебрался в Челси летом 2020 из ПСЖ, провел 15 матчей за лондонцев и записал в свой актив 2 гола.

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