Милан стал претендентом на звезду Бундеслиги – его ведут Бавария и Барселона

Итальянский Милан заинтересован в подписании защитника немецкого РБ Лейпциг Дайота Упамекано.

"Россонери" присоединились к кругу претендентов на французского центрбека, сообщает Calciomercato.

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Милан давно наблюдает за прогрессом Упамекано и может подписать 21-летнего защитника летом. Итальянский гранд якобы готов активировать клаусулу француза, составляющею 60 млн евро. Помочь переезду Упамекано на Сан-Сиро может вероятное назначение Ральфа Рангника на должность наставника Милана. Они вместе работали в Лейпциге.

Кроме того, "быки" могут вынужденно попрощаться с защитником ближайшим летом, чтобы получить за него солидные отступные. Контракт Упамекано с РБ Лейпциг действителен лишь до лета 2021-го. Ранее интерес к французскому защитнику проявляли европейские топ-клубы. В частности, Барселона видит в нем замену травматичному Умтити, а Бавария – основного исполнителя в линии обороны на долгие годы.

В сезоне 2019/20 Дайот Упамекано провел 27 матчей во всех турнирах. Ранее он выступал за австрийские Лиферинг и Ред Булл Зальцбург.

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