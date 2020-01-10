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Барселона нашла замену Умтити в РБ Лейпциг

10 января 12:19 273 Читати українською
Барселона нашла замену Умтити в РБ Лейпциг
Дайот Упамекано / Getty Images

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано пользуется большим спросом среди топ-клубов Европы.

Барселона готова побороться за 21-летнего француза, информирует Sport.es.

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Упамекано может стать заменой для своего соотечественника Самюэля Умтити, который продолжает страдать от травм и не возвращается на свой высокий уровень. Ориентировочная цена защитника РБ Лейпциг – 53 милйьона евро. Его контракт с "быками" действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к Упамекано со стороны Манчестер Сити и Арсенала.

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