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Мілан став претендентом на зірку Бундесліги – його ведуть Баварія і Барселона

11:33 284 Читать на русском
Мілан став претендентом на зірку Бундесліги – його ведуть Баварія і Барселона
Дайот Упамекано / GEPA Pictures

Італійський Мілан зацікавлений у підписанні оборонця німецького РБ Лейпциг Дайота Упамекано.

"Россонері" приєдналися до кола претендентів на французького центрбека, повідомляє Calciomercato.

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Мілан давно спостерігає за прогресом Упамекано та може підписати 21-річного оборонця влітку. Італійський гранд нібито готовий активувати клаусулу француза, що складає 60 млн євро. Посприяти переїзду Упамекано на Сан-Сіро може ймовірне призначення Ральфа Рангніка на посаду керманича Мілана. Вони працювали разом у Лейпцизі.

Окрім того, "бики" можуть вимушено попрощатися з оборонцем найближчого літа, щоб отримати за нього солідні відступні. Контракт Упамекано з РБ Лейпциг дійсний лише до літа 2021-го. Раніше інтерес до французького захисника проявляли європейські топ-клуби. Зокрема, Барселона бачить у ньому заміну травматичному Умтіті, а Баварія – основного виконавця у лінії оборони на довгі роки.

У сезоні 2019/20 Дайот Упамекано провів 27 матчів у всіх турнірах. Раніше він виступав за австрійські Ліферінг і Ред Булл Зальцбург.

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