"Я влюблен в своих игроков, потому что вижу, какие усилия они прилагают каждый день, и знаю, какой путь мы прошли. Мужество и вера начинаются с вашего опыта и ваших выступлений. Например, уступая в счете, игроки Милана не чувствовали беспокойства, потому что знали, что мы играем хорошо, и сохраняли этот настрой до конца.

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Эта команда шаг за шагом поднималась по турнирной таблице. Необходимо сохранить эту концентрацию, решимость и веру на последние две игры. Мы находимся на завершающем этапе. Думаю, что этот Милан родился во время ужасного, унизительного поражения от Аталанты со счетом 0:5 позапрошлого сезона. Тогда время мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных", – сказал Пиоли в эфире DAZN.

Напомним, за два тура до завершения сезона Милан занимает первое место в таблице Серии А, опережая Интер на два очка. Матч, о котором говорит Пиоли, состоялся в декабре 2019 года, на тот момент специалист всего два месяца руководил командой. Руслан Малиновский стал непосредственным участником сокрушительной победы Аталанты, отыграв весь поединок.

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