"Я захоплююся своїми гравцями, бо бачу, які зусилля вони докладають щодня, і знаю, який шлях ми пройшли. Мужність і віра починаються з вашого досвіду та ваших виступів. Наприклад, поступаючись у рахунку, гравці Мілана не відчували занепокоєння, бо знали, що ми граємо добре, і зберігали цей настрій до кінця.

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Ця команда крок за кроком піднімалася турнірною таблицею. Потрібно зберегти цю концентрацію, рішучість та віру протягом останніх двох ігор. Ми перебуваємо на завершальному етапі. Думаю, що цей Мілан народився під час жахливої, принизливої ​​поразки від Аталанти з рахунком 0:5 позаминулого сезону. Саме тоді ми зрозуміли, що потрібне для розвитку цієї команди. Це був один із найнегативніших моментів у моїй кар'єрі, але й один із найцінніших", – сказав Піолі в ефірі DAZN.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Мілан посідає перше місце в таблиці Серії А, випереджаючи Інтер на два очки. Матч, про який говорить Піолі, відбувся у грудні 2019 року, на той момент фахівець лише два місяці керував командою. Руслан Маліновський став безпосереднім учасником нищівної перемоги Аталанти, відігравши увесь поєдинок.

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