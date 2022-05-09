Верона уступила Милану в рамках 36-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Милан активнее начал матч, но пропустил первым. Верона провела образцовую контратаку. Развить успех хозяева не смогли, а "россонери" отыгрались еще до перерыва. Сработал дуэт Леау и Тонали.

Милан одолел Верону и вернулся на вершину Серии А – именинник оставил "россонери" фаворитом в борьбе за Скудетто

На старте второго тайма вчерашний именинник оформил дубль, снова с передачи португальца. Эффектную точку поставил Флоренци, едва появившись на замену. Следовательно, Милан вернулся на первое место и сохранил отрыв от Интера в два очка. Верона осталась девятой.