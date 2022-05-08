Борьба за Скудетто вышла на финишную прямую. Накануне Интер добавил своим "кузенам" мотивации, разбив Эмполи. Милан, конечно, имел право на одну ничью в последних трех турах, но терять очки в Вероне совсем не хотелось. К тому же не стоит исключать фактор мести, ведь в первом круге "мастифы" чуть не привезли победу с Сан-Сиро.

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Стиль игры обоих соперников позволял ждать яркого матча. Обе команды не делают ставку на контроль мяча, предпочитая динамику в переходных фазах и стремительные контратаки. Словом, нас ожидал праздник вертикального футбола. Все это мы увидели уже с первых минут. Ожидаемо инициативой владел Милан. Леау и Эрнандес разрывали левый фланг, а Крунич классно находил партнёров передачами за спину. На 16-й минуте Майк Меньян отдал второй для себя ассист в сезоне. Тонали забил, но сделал это из офсайда.

Милан не сдался, а продолжил давить на оборону соперника. Классный момент был у Калабрии, но удару капитана не хватило точности. Крунич мощно пробивал издали – тоже не попал. Верона изредка огрызалась на контратаках. В этом компоненте подопечные Игоря Тудора – мастера. В этом миланцы убедились на 38-й минуте. Лазович промчался по левому флангу и выкатил на противоположный, куда ворвался Фараони. Никто не помешал Давиду открыть счет.

Милан, казалось, даже не заметил такой дерзости Вероны. Гости продолжали гнуть свою линию и добились успеха в компенсированное к первому тайму время. Леау поиздевался над несколькими оппонентами на своем пути и выкатил на Тонали, которому оставалось просто подставить ногу. В перерыве хозяева никаких выводов не сделали. Уже на старте второй половины Милан повторил фокус. Снова Леау на скорости тянет мяч, а Тонали забивает. Прекрасный день рождения для Сандро, который сегодня отметил 22-летие. Первый дубль в карьере итальянского хавбека.

Верона – из тех команд, которые будут бороться до финального свистка. А Милан банально не умеет "сушить" игру. Такая тактика приносит "россонери" больше вреда, чем пользы. Следовательно, команды не перестали интенсивно атаковать. Стефано Пиоли, конечно, пытался успокоить игру рядом замен, но ожидаемого эффекта это не дало. Моменты у ворот Меньяна возникали регулярно. Это и попытка Фараони попасть в дальнюю девятку, и заблокированный выстрел Капрари. Милан ответил ударом Леау в ближний угол и попыткой Калабрии из-за пределов штрафной. Монтипо в обоих случаях перевел на угловой.

Возможно, Веорна и готовилась к штурму на последних минутах, но решения наставника Милана сделали надежды напрасными. Пиоли неожиданно заменил правого защитника – Флоренци вышел вместо Калабрии. Уже через несколько минут Алессандро на свежих ногах промчался в чужой штрафной и, обыгравшись с Мессиасом, забил третий гол "россонери". Бразилец мог еще один ассист оформить, но Ребич упустил роскошный шанс. Но для победы хватило и этого. Теперь в активе Милана 80 очков и преимущество над Интером в два пункта сохранилось. Остается сыграть против Сассуоло и Аталанты. Верона осталась девятой и почти потеряла даже теоретические шансы на еврокубки.