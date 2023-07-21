"Россонери" нашли замену Златану Ибрагимовичу, который покинул клуб с завершением сезона. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Милан договорился с Зальцбургом о трансфере Ноа Окафора.

Милан нацелился на звезду Ла Лиги – "россонери" согласовали личные условия с игроком

Согласно источнику, миланцы заплатят за форварда около 14 миллионов евро. Медосмотр запланирован на субботу, 22 июля. 23-летний игрок согласовал все детали долгосрочного контракта. Отмечается, что главный тренер Милана Стефано Пиоли просил купить Ноа еще летом прошлого года.

Окафор провел в составе австрийского клуба 110 матчей, в которых забил 34 мяча и сделал 23 результативные передачи. В частности, он отметился голом в ворота Милана в матче группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

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