Форвард Зальцбурга та збірної Швейцарії Ноа Окафор буде захищати кольори міланської команди.

"Россонері" знайшли заміну Златану Ібрагімовічу, який покинув клуб з завершенням сезону. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Мілан домовився з Зальцбургом щодо трансферу Ноа Окафора.

Мілан націлився на зірку Ла Ліги – "россонері" узгодили особисті умови з гравцем

Згідно з джерелом, міланці заплатять за форварда близько 14 мільйонів євро. Медогляд запланований на суботу, 22 липня. 23-річний гравець узгодив всі деталі довгострокового контракту. Зазначається, що головний тренер Мілана Стефано Піолі просив купити Ноа ще влітку минулого року.

Окафор провів у складі австрійського клубу 110 матчів, в яких забив 34 м'ячі та зробив 23 результативні передачі. Зокрема, він відзначився голом у ворота Мілана у матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів