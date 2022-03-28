22-летний нидерландец и Милан достигли полного согласия по условиям контракта, сообщает журналист Николо Скира.

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Договор будет рассчитан до 2027 года, Ботман будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон и будет получать разнообразные бонусы. "Россонери" уверены, что им удастся окончательно закрыть трансфер и договориться с Лиллем в ближайшие недели. Французы желают заработать около 40 миллионов.

К слову, Свен является воспитанником Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м. В прошлом году он стал чемпионом Франции. В текущем сезоне Ботман отыграл 28 поединков, забил трижды и раз ассистировал.

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