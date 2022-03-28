22-річний нідерландець та Мілан досягли повної згоди щодо умов контракту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Угода буде розрахована до 2027 року, Ботман зароблятиме 3 мільйони євро за сезон й отримуватиме різноманітні бонуси. "Россонері" впевнені, що їм вдасться остаточно закрити трансфер і домовитись з Ліллем протягом найближчих тижнів. Французи хочуть заробити близько 40 мільйонів євро.

До слова, Свен є вихованцем Аякса, звідки й перебрався у Лілль у 2020-му. Торік Ботман став чемпіоном Франції, а поточного сезону відіграв 28 поєдинків, забив тричі й раз асистував.

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