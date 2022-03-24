Последние два сезона опытный швед не всегда готов помогать команде на поле из-за травм. В частности, уже в нынешней кампании Златан уже четырежды оказывался в клубном лазарете.

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В то же время, когда Златан готов играть, он приносит пользу. В среднем забивает один гол за полтора матча. Неудивительно, что Милан готов подписать с 40-летним нападающим новый контракт. К тому же, Ибрагимович дает команде еще и то, что трудно оценить – менталитет.

Однако предложение Милана будет достаточно скромным. Клуб планирует зафиксировать гарантированную часть зарплаты Златана на уровне 2 млн. евро. Эта сумма может возрасти благодаря бонусам, привязанным к количеству игровой практики. В нынешнем сезоне зарплата Ибры составляет 7 млн.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович не прочь остаться в команде. Ожидается, что активные переговоры стартуют в апреле, когда Швеция уже завершит борьбу за путевку на ЧМ-2022. Если она будет удачной, то Златан точно не будет завершать карьеру и продлит контракт, чтобы поехать на катарский Мундиаль.